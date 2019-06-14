Гімнастка Онопрієнко виборола першу в кар'єрі медаль етапу Гран-Прі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У чеському Брно пройшов черговий етап Гран-Прі з художньої гімнастики участь в якому взяли одні з найсильніших спортсменок світу, пише УНН з посиланням на ФГУ.
На змагання приїхали дві українські грації: віце-чемпіонка Чемпіонату Європи в команді Вікторія Онопрієнко і призер етапів Гран-Прі та Кубка світового виклику Єва Мелещук.
У багатоборстві гімнастки показали 8-й і 11-й результати відповідно, а також кваліфікувалися в усі фінали в окремих видах.
Онопрієнко завоювала "бронзу" в фіналі з булавами і зупинилася за крок від п'єдесталу у вправі з м'ячем. Таким чином, 15-річна гімнастка завоювала першу медаль Гран-Прі в її кар'єрі.
Відзначимо, що Мелещук також показала високі результати, ставши 7-ю в фіналі обручем, 6-ю - у фіналі з булавами і 7-ю - у фіналі зі стрічкою.