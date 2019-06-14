Гимнастка Оноприенко завоевала первую в карьере медаль этапа Гран-При

На соревнования приехали две украинские грации: вице-чемпионка Чемпионата Европы в команде Виктория Оноприенко и призер этапов Гран-При и Кубка мирового вызова Ева Мелещук.

В многоборье гимнастки показали 8-й и 11-й результаты соответственно, а также квалифицировались во все финалы в отдельных видах.

Оноприенко завоевала "бронзу" в финале с булавами и остановилась в шаге от пьедестала в упражнении с мячом. Таким образом, 15-летняя гимнастка завоевала первую медаль Гран-При в ее карьере.

Отметим, что Мелещук также показала высокие результаты, став 7-й в финале обручем, 6-й - в финале с булавами и 7-й - в финале с лентой.