Три украинки получили право сыграть в квалификации АUS Open
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По рейтингу WTA был сформирован заявочный список теннисисток, которые сыграют в квалификации первого турнира категории "Большой шлем" в новом сезоне - Открытого чемпионата Австралии, передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Среди списка три представительницы Украины: Катарина Завацкая (107 в рейтинге), Марта Костюк (153) и Ангелина Калинина (162).
“Защищенным” рейтингом решила воспользоваться наша Дарья Лопатецкая (228), однако украинка находится на третьем месте в альтернативном списке на попадание в квалификацию.
Напомним, что в основной сетке первого в сезоне турнира “Большого шлема” Украина представит квартет в составе Элина Свитолины, Дайаны Ястремской, Леси Цуренко, Екатерины Козловой и Екатерины Бондаренко, воспользовалась защищенным рейтингом.