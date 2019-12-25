Три українки отримали право зіграти в кваліфікації АUS Open
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За рейтингом WTA був сформований заявочний список тенісисток, які зіграють в кваліфікації першого турніру категорії “Великий шолом” в новому сезоні — Відкритого чемпіонату Австралії, передає УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Серед списку три представниці України: Катаріна Завацька (107 в рейтингу), Марта Костюк (153) і Ангеліна Калініна (162).
“Захищеним” рейтингом вирішила скористатися наша Дарина Лопатецкая (228), проте українка перебуває на третьому місці в альтернативному списку на потрапляння до кваліфікації.
Нагадаємо, що в основній сітці першого в сезоні турніру “Великого шолома” Україну представить квартет у складі Еліни Світоліної, Даяни Ястремський, Лесі Цуренко, Катерини Козлової та Катерини Бондаренко, яка скористалася захищеним рейтингом.