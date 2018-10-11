Три слэм-данка Липового помогли клубу украинца победить на старте Лиги чемпионов

Липовый вышел в стартовой пятерке и провел результативную игру, отыграв все десять минут промежутке. Наш земляк сначала оформил слэм-данк в быстром прорыве после скидки партнера, затем принес команде еще два балла, а также перехватил мяч и отметился еще одним данком в прорыве.

В заключительной четверти Липовый отметился дальним попаданием и в концовке порадовал публику еще одним эффектным слэм-данком. Всего за 27 игровых минут украинец набрал 11 очков (4/4 двухочковые, 1/4 трехочковые), 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват при 1 потере.

Греки также праздновали победу 93:84, а в следующем туре сыграет дома со словенской “Олимпией”, в которой выступает украинец Санон (был задрафтован клубом НБА).

Заметим, что в других матчах группы D “Олимпия” уступила “Страсбург” 71:81, “Бешикташ” одолел “Байройт” 78:70, а “Виртус Болонья” в овертайме победил “Нептунас”.