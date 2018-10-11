Три слем-данки Липового допомогли клубу українця перемогти на старті Ліги чемпіонів

Липовий вийшов у стартовій п’ятірці та провів результативну гру, відігравши усі десять хвилин проміжку. Наш земляк спочатку оформив слем-данк у швидкому прориві після скидки партнера, потім приніс команді ще два бали, а також перехопив м’яч та відзначився ще одним данком у прориві.

У заключній чверті Липовий відзначився дальнім влучанням та в кінцівці порадував публіку ще одним ефектним слем-данком. Загалом за 27 ігрових хвилин українець набрав 11 очок (4/4 двоочкові, 1/4 триочкові), 5 підбирань, 4 передачі, 1 перехоплення при 1 втраті.

Греки також святкували перемогу 93:84, а в наступному турі зіграє вдома із словенською “Олімпією” в якій виступає українець Санон (був задрафтований клубом НБА).

Зауважимо, що в інших матчах групи D “Олімпія” поступилася “Страсбургу” 71:81, “Бешикташ” здолав “Байройт” 78:70, а “Віртус Болонья” в овертаймі переміг “Нептунас”.