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Три года насиловал малолетнего мальчика и снимал порно: в Киеве задержали 28-летнего мужчину

Три года насиловал малолетнего мальчика и снимал порно: в Киеве задержали 28-летнего мужчину

Киев  •  УНН

 • 223339 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве мужчина в течение 3 лет насиловал сына своей сожительницы, а также снимал фото и видео, которые относятся к детской порнографии. Как сообщили УНН в столичной прокуратуре, мужчине сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - арест.

Детали

Установлено, что с 2018 по 2021 год 28-летний житель Полтавской области неоднократно насиловал и совершал другие преступные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы 2013 г.р., и создавал при участии последнего противоправный контент в виде фото-видео материалов, что согласно заключению эксперта относятся к детской порнографии.

Кроме того, указанный человек загружал и сохранял в личный электронный ящик противоправный контент, а именно фото-видео материалы с действиями сексуального характера с участием малолетнего мальчика.

Проведено обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых изъята компьютерная техника и жесткий диск с медиафайлами, содержащими детскую порнографию.

По результатам проведения следственных действий мужчину задержали.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Ранее в Одессе семейному врачу объявили подозрение в хранении детской порнографии. Нарушителя разоблачила киберполиция. По месту его жительства были изъяты несколько терабайт порнографии, в том числе и два десятка снимков с несовершеннолетними.

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