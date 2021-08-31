Три роки ґвалтував малолітнього хлопчика та знімав порно: у Києві затримали 28-річного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві чоловік протягом 3 років ґвалтував сина своєї співмешканки, а також знімав фото та відео, які відносяться до дитячої порнографії. Як повідомили УНН у столичній прокуратурі, чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід - арешт.
Деталі
Встановлено, що з 2018 по 2021 рік 28-річний мешканець Полтавщини неодноразово ґвалтував та вчиняв інші злочинні дії сексуального характеру відносно сина своєї співмешканки, 2013 р.н, та створював за участі останнього протиправний контент у вигляді фото-відео матеріалів, які згідно висновку експерта, відносяться до дитячої порнографії.
Крім того, вказаний чоловік завантажував та зберігав в особистій електронній скриньці протиправний контент, а саме фото-відео матеріали з діями сексуального характеру за участі малолітнього хлопчика.
Проведено обшуки за місцем проживання зловмисника, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку та жорсткий диск з медіафайлами, що містять дитячу порнографію.
За результатами проведення слідчих дій чоловіка затримали.
На цей час затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
Раніше в Одесі сімейному лікарю оголосили підозру в зберіганні дитячої порнографії. Порушника викрила кіберполіції. За місцем його проживання було вилучено декілька терабайт порнографії, в тому числі і два десятка знімків з неповнолітніми.