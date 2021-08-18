Колекцію дитячого порно збирав сімейний лікар в Одесі

В даний час, як повідомили в обласному управлінні поліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301-1 КК України, і підозрюваному — сімейного лікаря однієї з поліклінік — загрожує тепер позбавлення волі на термін від 2 до 6 років із забороною обіймати певні посади протягом максимум 3 років.

Досудовим розслідуванням даного злочину займаються співробітники відділення № 2 Одеського районного управління поліції № 1 при оперативному супроводі управління протидії кіберзлочинів і під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури Одеси.

Ст. 301-1 Кримінального кодексу це “Отримання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження”.