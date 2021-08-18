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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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2 марта, 18:35 • 139909 просмотра

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2 марта, 17:53 • 126309 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121899 просмотра

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Коллекцию детского порно собирал семейный врач в Одессе

Коллекцию детского порно собирал семейный врач в Одессе

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В Одессе семейному врачу объявили подозрение в хранении детской порнографии. Нарушителя разоблачила киберполиция. По месту его жительства изъято несколько терабайт порнографии, в том числе и два десятка снимков с несовершеннолетними.

В настоящее время, как сообщили в областном управлении полиции, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 301-1 УК Украины, и подозреваемому — семейному врачу одной из поликлиник — грозит теперь лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с запретом занимать определённые должности в течение максимум 3 лет.

Досудебным расследованием данного преступления занимаются сотрудники отделения № 2 Одесского районного управления полиции № 1 при оперативном сопровождении управления противодействия киберпреступлениям и под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры Одессы.

Ст. 301-1 Уголовного кодекса это “Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение”.

Украинские Национальные Новости

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УНН-Одесса

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