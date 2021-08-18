Коллекцию детского порно собирал семейный врач в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Одессе семейному врачу объявили подозрение в хранении детской порнографии. Нарушителя разоблачила киберполиция. По месту его жительства изъято несколько терабайт порнографии, в том числе и два десятка снимков с несовершеннолетними.
В настоящее время, как сообщили в областном управлении полиции, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 301-1 УК Украины, и подозреваемому — семейному врачу одной из поликлиник — грозит теперь лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с запретом занимать определённые должности в течение максимум 3 лет.
Досудебным расследованием данного преступления занимаются сотрудники отделения № 2 Одесского районного управления полиции № 1 при оперативном сопровождении управления противодействия киберпреступлениям и под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры Одессы.
Ст. 301-1 Уголовного кодекса это “Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение”.