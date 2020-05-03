Три новых случая COVID-19 обнаружили за сутки в Кировоградской области

Речь идет о 54-летней женщине и 32-летней женщине с Кропивницкого, 42-летнем мужчине, который зарегистрирован по месту жительства в Киеве. Он находился на момент подтверждения болезни в Кропивницкому и сейчас лечится в областной больнице.

Всего в Кировоградской области по состоянию на 3 мая с начала эпидемии зафиксировали 397 больных COVID-19.

Напомним, на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.