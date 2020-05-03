Три нових випадки COVID-19 виявили за добу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. За минулу добу фахівці Кіровоградського обласного лабцентру методом ПЛР-реакції обстежили 246 людей, у результаті виявили 3 нові випадки захворювання на коронавірус. Про це поінформували в прес-службі Кіровоградської ОДА.
Йдеться про: 54-річну жінку та 32-річну жінку з Кропивницького, 42-річного чоловіка, який зареєстрований за місцем проживання у Києві. Він перебував на момент підтвердження хвороби в Кропивницькому й наразі лікується в обласній лікарні.
Загалом на Кіровоградщині станом на 3 травня з початку епідемії зафіксували 397 хворих на COVID-19.
Нагадаємо, на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.