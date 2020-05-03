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Три нових випадки COVID-19 виявили за добу на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. За минулу добу фахівці Кіровоградського обласного лабцентру методом ПЛР-реакції обстежили 246 людей, у результаті виявили 3 нові випадки захворювання на коронавірус. Про це поінформували в прес-службі Кіровоградської ОДА.

Три нових випадки COVID-19 виявили за добу на Кіровоградщині

Йдеться про: 54-річну жінку та 32-річну жінку з Кропивницького, 42-річного чоловіка, який зареєстрований за місцем проживання у Києві. Він перебував на момент підтвердження хвороби в Кропивницькому й наразі лікується в обласній лікарні.

Загалом на Кіровоградщині станом на 3 травня з початку епідемії зафіксували 397 хворих на COVID-19.

Нагадаємо, на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.

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