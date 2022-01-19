Три небольших острова Тонга сильно пострадали от 15-ти метровых волн цунами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Три небольших острова Тонга получили серьезные повреждения от волн цунами. Лишь через несколько дней после извержения подводного вулкана, начала вырисовываться полная картина разрушений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Три удаленные острова Номука, Манго и Фонойфуа в среду сообщили, что они испытали 15-метровый удар волн по поселениях. Разведывательный самолет Новой Зеландии уже пролетел над пострадавшими островами и передал данные правительству.
Предвидя потребности страны, Новая Зеландия уже отправила два корабля. Один перевозит 250 000 литров воды и опреснительную установку, способную производить еще 70 000 литров в день, а другой доставит группу геодезистов и водолазов, чтобы помочь оценить ущерб судоходным каналам.
Ожидается, что они прибудут через три-четыре дня, хотя, по одной из оценок, они могут быть там уже в пятницу.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что команды в пути также будут готовы помочь, если это необходимо, с эвакуацией примерно 150 людей, которые обитают на пустынных отдаленных островах.
Австралия также готовится отправить помощь по воздуху и морю, и премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что ожидает поговорить со своим коллегой в Тонге позже в среду, чтобы лучше понять, что необходимо.
Вулкан накрыл главный остров 2-сантиметровым слоем пепла, что сделало непригодным для использования 2,6-километровую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Фуаамоту.
Правительство архипелага заявило во вторник, что оно подтвердило смерть трех человек - двух местных жителей и британки, - хотя оно предупредило, что число жертв, как ожидается, возрастет по мере поступления новых сообщений из отдаленных районов.
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