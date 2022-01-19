Три небольших острова Тонга сильно пострадали от 15-ти метровых волн цунами

КИЕВ. 19 января. УНН. Три небольших острова Тонга получили серьезные повреждения от волн цунами. Лишь через несколько дней после извержения подводного вулкана, начала вырисовываться полная картина разрушений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.