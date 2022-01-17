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Ударні хвилі від виверження вулкана в Тонзі відчули в Антарктиді та дісталися до України

Ударні хвилі від виверження вулкана в Тонзі відчули в Антарктиді та дісталися до України

Київ • УНН

 • 13808 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Українські полярники зафіксували наслідки виверження підводного вулкана в Тихому океані на антарктичній станції "Академік Вернадський", про що повідомили у Facebook. Метеорологи також відзначили, що ударні хвилі вулкану сколихнули і Україну, пише УНН.

Цитата:

“Вранці 15 січня у південній частині Тихого океану відбулося потужне виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Стовп попелу сягнув понад 20 км у висоту й накрив основний острів Королівства Тонго. Попередньо індекс експлозивності (VEI), за яким вимірюють силу виверження, оцінюють в 5 балів (максимальний). Виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай супроводжувалося землетрусами магнітудою 5-5,8 та цунамі, хвилі якого дійшли... навіть до Антарктиди. Так, 15 січня о 17-й годині UTC на станції "Академік Вернадський“, розташованій за більш як 7800 км від місця виверження, наші вчені зафіксували хвилі, викликані вулканом”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Метеоролог 26-ї УАЕ Олександр Надточій зазначив, що хвиля дійшла до станції висотою 60 см, і це з урахуванням того, що акваторії вкриті суцільною кригою.

Більше того, були зафіксовані “стрибки” атмосферного тиску, які відображені на відповідному графіку, адже “потужний вибух вулкану можна порівняти з відкриттям пляшки шампанського”.

При цьому у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології зазначили, що ударні хвилі вулкану сколихнули і Україну.
Фахівці стверджують, що ударні хвилі від виверження обігнули нашу планету двічі.

“Підтвердженням цього є численні вимірювання цифрових барометрів у багатьох країнах. Чутливі датчики засікли стрибок щільності повітря (отже, і атмосферного тиску), що добре помітно на барограмах”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “стрибки” атмосферного тиску зафіксували на приватних метеостанціях у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці. Амплітуда короткочасних коливань становила 1,2-1,8 мм ртутного стовпа.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось про виверження вулкана Хунга-Хаапай в острівній південно-тихоокеанській державі Тонга. Влада попередила про загрозу цунамі. Загроза цунамі була оголошена також в Американському Самоа, де понад сотню сімей було евакуйовано з сіл на південній стороні острова Саваї через великі хвилі.

Місцевим жителям рекомендували триматися подалі від узбережжя та перебратися на височини. Крім території палацу, у столиці затоплено набережну та головну вулицю.

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