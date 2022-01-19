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Три невеликих острова Тонга сильно постраждали від 15-ти метрових хвиль цунамі

Три невеликих острова Тонга сильно постраждали від 15-ти метрових хвиль цунамі

Київ • УНН

 • 17937 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Три невеликі острови Тонга зазнали серйозних пошкоджень від хвиль цунамі. Лише через кілька днів після виверження підводного вулкана, почала вимальовуватися повна картина руйнувань. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Три віддалені острови Номука, Манго і Фонойфуа в середу повідомили, що вони зазнали 15-метрового удару хвиль по поселеннях. Розвідувальний літак Нової Зеландії вже пролетів над постраждалими островами та передав дані уряду.

Передбачаючи потреби країни, Нова Зеландія вже відправила два кораблі. Один перевозить 250 000 літрів води та опріснювальну установку, здатну виробляти ще 70 000 літрів на день, а інший доставить групу геодезистів та водолазів, щоб допомогти оцінити шкоду судноплавним каналам.

Очікується, що вони прибудуть за три-чотири дні, хоча, за однією з оцінок, вони можуть бути там уже в п'ятницю.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута заявила, що команди в дорозі також будуть готові допомогти, якщо це необхідно, з евакуацією приблизно 150 людей, які мешкають на спустошених віддалених островах.

Австралія також готується відправити допомогу повітрям і морем, і прем'єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що очікує поговорити зі своїм колегою в Тонзі пізніше в середу, щоб краще зрозуміти, що необхідно.

Вулкан покрив головний острів 2-сантиметровим шаром попелу, що зробило непридатним для використання 2,6-кілометрову злітно-посадкову смугу в міжнародному аеропорту Фуаамоту.

Уряд архіпелагу заявив у вівторок, що він підтвердив смерть трьох людей - двох місцевих жителів і британки, - хоча він попередив, що кількість жертв, як очікується, зросте в міру надходження нових повідомлень із віддалених районів.

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