Три медали завоевали украинки на дебютном этапе "Бриллиантовой лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Дохе в рамках первого этапа “Бриллиантовой лиги” представительницы легкой атлетики Украины завоевали три медали, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
“Золото” в прыжках в высоту с личным рекордом 1,96 получила чемпионка Юношеской Олимпиады-2018 Ярослава Магучих. На 5 см ниже результат продемонстрировала болгарка Демиреева и шведка Кинси.
Марина Бех-Романчук стала серебряной медалисткой в прыжках в длину (результат — 6,74), уступив лишь колумбийке Ибаргуэн (6,76).
Анна Рыжикова осталась с “бронзой” в беге на 400 м с барьерами. Первые ступени на пьедестале здесь заняли американки — Мухаммаж Далайле и Эшли Спенсер.
Добавим, что наша Ольга Ляхова заняла 11-ю строчку в забеге на 800 метров.