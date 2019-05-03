Три медалі вибороли українки на дебютному етапі "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Досі в рамках першого етапу “Діамантової ліги” представниці легкої атлетики України здобули три медалі, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
“Золото” у стрибках у висоту з особистим рекордом 1,96 здобула чемпіонка Юнацької Олімпіади-2018 Ярослава Магучіх. На 5 см нижчий результат продемонструвала болгарка Деміреєва і шведка Кінсі.
Марина Бех-Романчук стала срібною медалісткою у стрибках в довжину (результат — 6,74), поступившись лише колумбійці Ібаргуен (6,76).
Анна Рижикова залишилась із “бронзою” у бігу на 400 м з бар’єрами. Перші щаблі на п’єдесталі тут посіли американки — Мухаммаж Далайле і Ешлі Спенсер.
Додамо, що наша Ольга Ляхова посіла 11-й рядок у забігу на 800 метрів.