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Три медалі вибороли українки на дебютному етапі "Діамантової ліги"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Досі в рамках першого етапу “Діамантової ліги” представниці легкої атлетики України здобули три медалі, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

“Золото” у стрибках у висоту з особистим рекордом 1,96 здобула чемпіонка Юнацької Олімпіади-2018 Ярослава Магучіх. На 5 см нижчий результат продемонструвала болгарка Деміреєва і шведка Кінсі.

Марина Бех-Романчук стала срібною медалісткою у стрибках в довжину (результат — 6,74), поступившись лише колумбійці Ібаргуен (6,76).

Анна Рижикова залишилась із “бронзою” у бігу на 400 м з бар’єрами. Перші щаблі на п’єдесталі тут посіли американки — Мухаммаж Далайле і Ешлі Спенсер.

Додамо, що наша Ольга Ляхова посіла 11-й рядок у забігу на 800 метрів.

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