Три человека погибли в результате обрушения здания в Подмосковье

"Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Еще 14 человек пострадали, шесть из них с травмами госпитализированы. Еще восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал представитель МЧС по Московской области.

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Напомним, в Следственном комитете РФ назвали причину обрушения здания в Дзержинском, Подмосковье, Россия.



Ранее сообщалось, три человека пострадали в результате частичного обрушения производственного здания в Дзержинском в Московской области.



