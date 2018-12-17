У СК РФ назвали причину обвалу будівлі в Підмосков'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Слідчому комітеті РФ назвали причину обвалу будівлі в Дзержинському, Підмосков'ї, Росія. Про це передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Попередньо встановлено, що у виробничій будівлі проводились роботи по утепленню даху. Під вагою утеплювача і блоків сталося обвалення даху", - про це повідомила представник Головного слідчого управління СК по Московській області Ольга Врадій.
Наразі порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки при проведенні будівельних робіт після загибелі трьох осіб.
"Слідчим відділом по місту Люберці ГСУ СК Росії по Московській області за фактом порушення правил безпеки при проведенні будівельних робіт, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб, порушено кримінальну справу (ч. 3 ст. 216 КК РФ)", - повідомила Врадій.
Нагадаємо, три людини постраждали в результаті часткового обвалення виробничої будівлі в Дзержинському в Московській області.