У Підмосков'ї через сніг обвалився дах будівлі, під завалами люди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Три людини постраждали в результаті часткового обвалення виробничої будівлі в Дзержинському в Московській області. Про це ТАСС повідомили в Головному управлінні МНС по Підмосков'ї, передає УНН.
"Постраждали три людини. Під завалами можуть знаходитися чотири людини", - сказав співрозмовник агентства.
В екстрених службах в свою чергу зазначили, що під завалами можуть бути до п'яти чоловік.
За інформацією ГУ МНС по Московській області, в виробничому приміщенні обрушилася покрівля. В екстрених службах уточнили, що покрівля обрушилася на території ТОВ "Техно Груп", яке виробляє обладнання для систем вентиляції.
За інформацією Дождя, обвал стався під вагою снігу.
Як повідомляв УНН, в Київській області через негоду сталося обвалення стелі, під час цього в будівлі школи перебувало 30 дітей і 1 тренер, ніхто не постраждав.