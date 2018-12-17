В Подмосковье из-за снега обрушилась крыша здания, под завалами люди
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Три человека пострадали в результате частичного обрушения производственного здания в Дзержинском в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Подмосковью, передает УНН.
"Пострадали три человека. Под завалами могут находиться четыре человека", - сказал собеседник агентства.
В экстренных службах в свою очередь отметили, что под завалами могут быть до пяти человек.
По информации ГУ МЧС по Московской области, в производственном здании обрушилась кровля. В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техно Групп", которое производит оборудование для систем вентиляции.
По информации Дождя, обрушение произошло под весом снега.
Как сообщал УНН, в Киевской области из-за непогоды произошло обрушение потолка, во время этого в здании школы находилось 30 детей и 1 тренер, никто не пострадал.