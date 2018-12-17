В Подмосковье из-за снега обрушилась крыша здания, под завалами люди

"Пострадали три человека. Под завалами могут находиться четыре человека", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах в свою очередь отметили, что под завалами могут быть до пяти человек.

По информации ГУ МЧС по Московской области, в производственном здании обрушилась кровля. В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техно Групп", которое производит оборудование для систем вентиляции.



По информации Дождя, обрушение произошло под весом снега.



Как сообщал УНН, в Киевской области из-за непогоды произошло обрушение потолка, во время этого в здании школы находилось 30 детей и 1 тренер, никто не пострадал.