В СК РФ назвали причину обрушения здания в Подмосковье

"Предварительно установлено, что в производственном здании проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши", - об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после гибели трех человек.

"Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 216 УК РФ)", - сообщила Врадий .

Напомним, три человека пострадали в результате частичного обрушения производственного здания в Дзержинском в Московской области.



