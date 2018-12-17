Три людини загинули в результаті обвалення будівлі в Підмосков’ї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Три людини загинули в результаті обвалення будівлі в Дзержинському, Підмосков’я, Росія. Про це передає УНН з посиланням на ТАСС.
"З під завалів витягнуто тіла трьох загиблих. Ще 14 людей постраждали, шість з них з травами госпіталізовані. Ще вісьмом постраждалим медична допомога надана амбулаторно", - сказав представник МНС по Московіській області.
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Нагадаємо, у Слідчому комітеті РФ назвали причину обвалу будівлі в Дзержинському, Підмосков’ї, Росія.
Раніше повідомлялося, що три людини постраждали в результаті часткового обвалення виробничої будівлі в Дзержинському в Московській області.