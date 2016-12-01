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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Три КПВВ на админгранице с Крымом временно не работают

Киев • УНН

 • 10013 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 1 декабря. УНН. КПВВ "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар" на админгранице с Крымом, временно не работают. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления ГФС в Херсонской области, сообщает УНН.

Три КПВВ на админгранице с Крымом временно не работают

Как только что сообщил и.о. начальника Херсонской таможни ГФС Михаил Закалинский, в связи с техническими проблемами временно не работает центральная база данных ГФС. В связи с этим пропуск граждан и автомобильного транспорта через КПВВ "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар" не производится. Принимаются все необходимые меры для восстановления функционирования базы данных.

Во избежание очередей и неудобств в управлении призвали граждан воздержаться от поездок в/из АР Крым пока работу КПВВ не восстановят.

Напомним, как сообщал УНН, в Херсонской области начались учения Воздушных сил ВСУ.

Украинские Национальные Новости

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