Три КПВВ на админгранице с Крымом временно не работают

Как только что сообщил и.о. начальника Херсонской таможни ГФС Михаил Закалинский, в связи с техническими проблемами временно не работает центральная база данных ГФС. В связи с этим пропуск граждан и автомобильного транспорта через КПВВ "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар" не производится. Принимаются все необходимые меры для восстановления функционирования базы данных.

Во избежание очередей и неудобств в управлении призвали граждан воздержаться от поездок в/из АР Крым пока работу КПВВ не восстановят.

Напомним, как сообщал УНН, в Херсонской области начались учения Воздушных сил ВСУ.