Три КПВВ на адмінмежі з Кримом тимчасово не працюють

Як щойно повідомив в.о. начальника Херсонської митниці ДФС Михайло Закалінський, у зв’язку з технічними проблемами тимчасово не працює центральна база даних ДФС. У зв’язку з цим пропуск громадян та автомобільного транспорту через КПВВ “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар” не здійснюється. Наразі, вживаються всі необхідні заходи для відновлення функціонування бази даних.

З метою уникнення черг та незручностей в управлінні закликали громадян утриматися від поїздок в/з АР Крим доки роботу КПВВ не буде відновлено.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині почались навчання Повітряних сил ЗСУ.