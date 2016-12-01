Три КПВВ на адмінмежі з Кримом тимчасово не працюють
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 1 грудня. УНН. КПВВ “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар”, що на адмінмежі з Кримом, тимчасово не працюють. Про це проінформували у прес-службі Головного управління ДФС у Херсонській області, повідомляє УНН.
Як щойно повідомив в.о. начальника Херсонської митниці ДФС Михайло Закалінський, у зв’язку з технічними проблемами тимчасово не працює центральна база даних ДФС. У зв’язку з цим пропуск громадян та автомобільного транспорту через КПВВ “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар” не здійснюється. Наразі, вживаються всі необхідні заходи для відновлення функціонування бази даних.
З метою уникнення черг та незручностей в управлінні закликали громадян утриматися від поїздок в/з АР Крим доки роботу КПВВ не буде відновлено.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Херсонщині почались навчання Повітряних сил ЗСУ.