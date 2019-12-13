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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 43325 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103012 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136500 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141142 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136235 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 170165 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115583 просмотра

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5 марта, 08:58 • 113537 просмотра

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5 марта, 08:02 • 110228 просмотра

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Три клуба заинтересовались лидером "Шахтера"

Три клуба заинтересовались лидером "Шахтера"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Атакующий полузащитник донецкого “Шахтера” 31-летний Тайсон ближайшего трансферного окна может покинуть стан действующего чемпиона страны, сообщает УНН со ссылкой на “Goal.com”.

По данным издания, футболист попросил боссов “оранжево-черных” отпустить его на родину еще после расистского скандала на матче с “Динамо”. Но со временем ситуация только усугубилась.

Сейчас в Бразилии, как минимум три клуба проявили предметный интерес к приобретению Тайсона: “Палмейрас”, “Интернасьональ” и “Коринтианс”.

Таким образом Тайсон может сменить клуб после 9 лет пребывания в Украине.

Отмечено, что итальянский “Милан” делал предложение по Тайсону в 25 млн. Евро в августе, однако получил отказ.

Заметим, что “Палмейрас” в сезоне 2019 стал бронзовым призером чемпионата Бразилии и выступит в в основной сетке Кубка Либертадорес. “Интернасьональ” и “Коринтианс” заняли 7 и 8 места и выступать в квалификации Кубка Либертадорес.

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