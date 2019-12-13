Три клуби зацікавились лідером "Шахтаря"

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Атакуючий півзахисник донецького “Шахтаря” 31-річний Тайсон найближчого трансферного вікна може покинути стан чинного чемпіона країни, повідомляє УНН з посиланням на “Goal.com”.

За даними видання, футболіст попросив босів “помаранчево-чорних” відпустити його на батьківщину ще після расистського скандалу на матчі з “Динамо”. Але з часом ситуація тільки ускладнилася.

Наразі в Бразилії, як мінімум три клуби проявили предметний інтерес до придбання Тайсона: “Палмейрас”, “Інтернасьональ” та “Корінтіанс”.

Таким чином Тайсон може змінити клуб після 9 років перебування в Україні.

Зазначено, що італійський “Мілан” робив пропозицію по Тайсону в 25 млн. євро в серпні, проте отримав відмову.

Зауважимо, що “Палмейрас” у сезоні 2019 року став бронзовим призером чемпіонату Бразилії і виступить у в основній сітці Кубку Лібертадорес. “Інтернасьональ” та “Корінтіанс” посіли 7 і 8 місця та виступатимуть у кваліфікації Кубку Лібертадорес.

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