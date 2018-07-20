Побег из одесской колонии: в полиции рассказали о задержании третьего осужденного
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Правоохранители задержали третьего осужденного, сбежавшего из Одесской исправительной колонии. Об этом сообщил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин во время совместного брифинга с заместителем главы Нацполиции Вячеславом Аброськиним, передает УНН.
"Сотрудниками патрульной полиции и уголовного розыска задержан третий заключенный. Задержали возле КП. Помогали Нацгвардийцы и пограничники. План "Сирена" сработал эффективно. Все три человека, которые сбежали из тюрьмы, задержаны", - отметил Головин.
Кроме того, в пресс-службе патрульной полиции Одесской области рассказали, что сегодня днем гражданин сообщил полицейским, что видел мужчину, которого разыскивает полиция.
"Патрульные сразу отправились на указанное место. При осуществлении розыскных мероприятий патрульные задержали злоумышленника, который полевыми дорогами пытался покинуть пределы Одесской области. При задержании мужчина пытался оказать сопротивление полицейским. При себе также имел нож. Задержанного передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий", - проинформировали в патрульной полиции.
Напомним, 17 июля около 4 часов утра из Одесской исправительной колонии сбежали трое осужденных. Впоследствии двух осужденных удалось поймать.