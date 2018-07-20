Втеча з одеської колонії: у поліції розповіли про затримання третього засудженого
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Правоохоронці затримали третього засудженого, який втік з Одеської виправної колонії. Про це повідомив начальник ГУНП в Одеській області Дмитро Головін під час спільного брифінгу з заступником Голови Нацполіції В'ячеславом Аброськиним, передає УНН.
"Співробітниками патрульної поліції та карного розшуку затриманий третій ув'язнений. Затримали біля КП. Допомагали Нацгвардійці та прикордонники. План "Сирена" спрацював ефективно. Усі троє осіб, які втекли з тюрми, затримані", - зазначив Головін.
Крім того, у прес-службі патрульної поліції Одещини розповіли, що сьогодні вдень громадянин повідомив поліцейським, що бачив чоловіка, якого розшукує поліція.
"Патрульні одразу вирушили на вказане місце. Під час здійснення розшукових заходів патрульні затримали зловмисника, який польовими дорогами намагався залишити межі Одеської області. При затриманні чоловік намагався чинити опір поліцейським. При собі також мав ніж. Затриманого передали слідчим для проведення необхідних процесуальних дій", - проінформували у патрульній поліції.
Нагадаємо, 17 липня близько 4 години ранку з Одеської виправної колонії втекли троє засуджених. Згодом двох засуджених вдалося спіймати.