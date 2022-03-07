Третий раунд переговоров с РФ начнется в 16 часов - Подоляк

Цитата

"Переговоры с Российской Федерацией. Третий раунд. Начало в 16.00 по киевскому времени. Делегация без изменений..." - написал Подоляк.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться тяжело, но они будут.

Позиция Российской Федерации жесткая, однако позиция Украины в переговорах очень усилена западными партнерами.