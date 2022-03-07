Третій раунд переговорів з РФ розпочнеться о 16 годині - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Переговори між українською та російською делегаціями розпочнуться о 16:00. Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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"Переговори з Російською Федерацією. Третій раунд. Початок о 16.00 за київським часом. Делегація без змін..." - написав Подоляк.
Доповнення
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією триватимуть тяжко, але вони будуть.
Позиція Російської Федерації жорстка, однак позиція України у перемовинах дуже підсилена західними партнерами.