Треть населения мира готовит пищу на дровах - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Более 2,4 миллиарда человек - около трети населения мира - используют дрова для приготовления пищи, а многие малые предприятия сжигают дрова и древесный уголь для выпечки мучных изделий, обработки чая и производства кирпича. Такие данные приведены в докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает УНН со ссылкой на центр новостей ООН.
"Для двух миллиардов людей во всем мире древесное топливо обеспечивает приготовление пищи и тепло в доме", - заявил генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.
Авторы доклада обеспокоены тем, что производство древесного угля с использованием неэффективных технологий приводит к высокому уровню выбросов парниковых газов.
"До семи процентов глобальных антропогенных выбросов парниковых газов приходится на производство и использование древесного топлива и древесного угля", - говорится в документе ФАО.
Глава ФАО призвал внедрять новые технологии и переходить от традиционных печей до высокоэффективных современных образцов.
Напомним, что основной задачей ФАО является борьба с голодом и предоставления информации и помощи развивающимся странам, в улучшении практик сельского хозяйства, использования лесов и рыболовства, обеспечении здорового питания и продовольственной безопасности.
Как сообщал УНН, ФАО внесло Украины в государства, которые могут стать мировыми продовольственными донорами.