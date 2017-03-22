Треть населения мира готовит пищу на дровах - ООН

"Для двух миллиардов людей во всем мире древесное топливо обеспечивает приготовление пищи и тепло в доме", - заявил генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

Авторы доклада обеспокоены тем, что производство древесного угля с использованием неэффективных технологий приводит к высокому уровню выбросов парниковых газов.

"До семи процентов глобальных антропогенных выбросов парниковых газов приходится на производство и использование древесного топлива и древесного угля", - говорится в документе ФАО.

Глава ФАО призвал внедрять новые технологии и переходить от традиционных печей до высокоэффективных современных образцов.

Напомним, что основной задачей ФАО является борьба с голодом и предоставления информации и помощи развивающимся странам, в улучшении практик сельского хозяйства, использования лесов и рыболовства, обеспечении здорового питания и продовольственной безопасности.

Как сообщал УНН, ФАО внесло Украины в государства, которые могут стать мировыми продовольственными донорами.