Третина населення світу готує їжу на дровах – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Понад 2,4 мільярда осіб – близько третини населення світу – використовують дрова для приготування їжі, а багато малих підприємств спалюють дрова і деревне вугілля для випікання борошняних виробів, обробки чаю і виробництва цегли. Такі дані наведені у доповіді продовольчої та сільськогосподарській організації ООН (ФАО), передає УНН з посиланням на центр новин ООН.
“Для двох мільярдів людей у всьому світі деревне паливо забезпечує приготування їжі та тепло в оселі”, — заявив генеральний директор ФАО Жозе Граціану да Сілва.
Автори доповіді стурбовані тим, що виробництво деревного вугілля з використанням неефективних технологій призводить до високого рівня викидів парникових газів.
“До семи відсотків глобальних антропогенних викидів парникових газів припадає на виробництво і використання деревного палива і деревного вугілля”, — йдеться у документі ФАО.
Глава ФАО закликав впроваджувати нові технології і переходити від традиційних печей до високоефективних сучасних зразків.
Нагадаємо, що основним завданням ФАО є боротьба з голодом та надання інформації і допомоги країнам, що розвиваються, у покращенні практик сільського господарства, використання лісів та рибальства, забезпеченні здорового харчування і продовольчої безпеки.
Як повідомляв УНН, ФАО віднесло Україну до держав, які можуть стати світовими продовольчими донорами.