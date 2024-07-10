Президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 10 июля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 9 июля, пишет УНН.

В четверг после обеда президент Байден встретится с президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить нашу непоколебимую поддержку Украины, на фоне того, как она продолжает защищаться от российской агрессии. Эта встреча состоится в 13:30 (по местному времени - ред.) в конференц-центре, где, как вы все знаете, проходят сессии НАТО, и это произойдет непосредственно перед заседанием Совета Украина-НАТО - сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что "это будет третья встреча обоих президентов за последние недели после их встречи во Франции, а также встречи на G7 в Италии, и она еще больше продемонстрирует прочность партнерства между нашими странами".

Исторический момент: Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности