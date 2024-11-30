Третий раз за ноябрь: Запорожская АЭС на границе блэкаута

Сегодня ночью из-за вражеского обстрела Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для их безопасного функционирования, уже третий раз за ноябрь под угрозой. Станция в настоящее время питается только одной линией электропередачи. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности.

"Уже третий раз за ноябрь из-за вражеских обстрелов отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Украинские энергетики начнут возобновление работы линии, как только позволит ситуация с безопасностью. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции. Каждый день оккупации станции приближает ЗАЭС к катастрофе", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

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