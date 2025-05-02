Треть боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

Около трети из 199 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 2 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 1 мая, пишет УНН.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 96 авиационных ударов, применил пять ракет и 172 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5898 обстрелов, из них 61 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2991 дрон-камикадзе.

Поражение врага

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БпЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасильевки и Липцов.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Надежды, Ямполовки, Колодезей и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Сиверском направлении противник атаковал в сторону Верхнекаменского и Григоровки. В целом за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дылеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверово, Елизаветовка, Проминь, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Богатыря и Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Вольного Поля и в направлении Богатыря и Шевченко.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении вблизи Лобкового, Каменского и Степного захватчики совершили четыре тщетные атаки на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно штурмовал укрепления наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении произошло 33 боестолкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять - из реактивных систем залпового огня, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиационную бомбу", - сказано в сводке.

Потери рф за сутки: ликвидировано 1110 солдат и полсотни артсистем