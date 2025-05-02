Треть боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 199 боевых столкновений, треть из которых - на Покровском направлении. Враг активно атаковал позиции ВСУ, нанеся ракетные и авиационные удары.
Около трети из 199 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 2 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 1 мая, пишет УНН.
В целом за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 96 авиационных ударов, применил пять ракет и 172 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5898 обстрелов, из них 61 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2991 дрон-камикадзе.
Поражение врага
"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БпЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасильевки и Липцов.
На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Надежды, Ямполовки, Колодезей и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.
На Сиверском направлении противник атаковал в сторону Верхнекаменского и Григоровки. В целом за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дылеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверово, Елизаветовка, Проминь, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лысовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Покровска, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Богатыря и Алексеевки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Вольного Поля и в направлении Богатыря и Шевченко.
За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не произошло.
На Ореховском направлении вблизи Лобкового, Каменского и Степного захватчики совершили четыре тщетные атаки на позиции наших защитников.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно штурмовал укрепления наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
"На Курском направлении произошло 33 боестолкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять - из реактивных систем залпового огня, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиационную бомбу", - сказано в сводке.
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