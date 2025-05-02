Третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій
Київ • УНН
За минулу добу на фронті зафіксовано 199 бойових зіткнень, третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог активно атакував позиції ЗСУ, завдавши ракетних та авіаційних ударів.
Близько третини зі 199 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 2 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 1 травня, пише УНН.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 96 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і 172 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5898 обстрілів, з них 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2991 дрон-камікадзе.
Ураження ворога
"Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один пункт управління БпЛА та два ворожих засоби протиповітряної оборони", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.
На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки, Торського, Рідкодуба й Зеленої Долини.
На Сіверському напрямку противник атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Багатиря й Олексіївки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Багатиря й Шевченка.
Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося.
На Оріхівському напрямку поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.
Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху штурмував укріплення наших оборонців.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"На Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення. Ворог завдав 210 артилерійських обстрілів, з них п’ять - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 15 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу", - сказано у зведенні.
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