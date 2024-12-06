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Трепак, Скибюк и Братишко: Зеленский присвоил генеральские звания в день ВСУ

Трепак, Скибюк и Братишко: Зеленский присвоил генеральские звания в день ВСУ

Киев  •  УНН

 • 8566 просмотра

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Президент Украины присвоил новые воинские звания трем командующим и одному заместителю командующего ВСУ. Среди повышенных-руководители УСН, ДШВ, ОК "Восток" и заместитель командующего Объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания трем командующим и одному заместителю командующего, пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб Украины.

Детали

В частности, согласно указу №831/2024 к командующему Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины присвоили звание генерал-майора бригадному генералу Трепаку Александру Сергеевичу.

К тому же по указу №832/2024 звание генерал-майора бригадного генерала присвоили командующему Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Скибюку Игорю Анатольевичу.

Кроме того, по указу №833/2024 звание бригадного генерала полковника получил заместитель командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Палас Николай Дмитриевич.

А также, по указу №834/2024 звание бригадного генерала полковника предоставили командующему войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины братишке Дмитрию Владимировичу.

Напомним

Президент Украины подписал указ о присвоении звания генерал-майора Михаилу Драпатому, заместителю начальника Генштаба ВСУ. Драпатый также является командующим оперативно-тактической группировкой войск "Харьков".

Алина Волянская

Алина Волянская

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