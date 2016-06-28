Тренер сборной Англии Р.Ходжсон подал в отставку

Бывший наставник миланского "Интернационале" и английского "Ливерпуля", который возглавил национальную команду в мае 2012 года, объявил о своем решении после проигрышного матча, который проходил в Ницце. Благодаря голам Рагнара Сигурдссона и Кольбейна Сигторссона исландцы пробились в четвертьфинал.

"Я очень расстроен результатом и нашим вылетом. Мы не прошли так далеко, насколько, на мой взгляд, были способны. И для меня это неприемлемо. Я бы с удовольствием остался еще на два года. Но я прагматичный - в футболе важен результат. Мой контракт все равно истекал после Евро. Сейчас пришло время кому-то другому следить за прогрессом этой молодой, голодной до успехов и невероятно талантливой команды", - сообщил 68-летний специалист.

Напомним, что сборная Англии по стоимости игроков на Евро-2016 уступала лишь командам Испании, Германии и Франции.