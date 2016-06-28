Тренер збірної Англії Р.Ходжсон подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Спеціаліст Рой Ходжсон оголосив про відставку з поста головного наставника збірної Англії після сенсаційної поразки від ісландців в 1/8 фіналу Євро-2016 (1:2), повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Колишній наставник міланського "Інтернаціонале" і англійського "Ліверпуля", який очолив національну команду в травні 2012 року, оголосив про своє рішення після програшного матчу, який відбувався в Ніцці. Завдяки голам Рагнара Сігурдссона і Колбейна Сігторссона ісландці пробилися в чвертьфінал.
"Я дуже засмучений результатом і нашим вильотом. Ми не пройшли так далеко, наскільки, на мій погляд, були здатні. І для мене це неприйнятно. Я б із задоволенням залишився ще на два роки. Але я прагматичний - в футболі важливий результат. Мій контракт все одно закінчувався після Євро. Зараз прийшов час комусь іншому стежити за прогресом цієї молодої, голодної до успіхів і надзвичайно талановитої команди", - повідомив 68-річний фахівець.
Нагадаємо, що збірна Англії за вартістю гравців на Євро-2016 поступалася лише командам Іспанії, Німеччини і Франції.