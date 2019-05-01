Тренер "Тоттенхэма" перечислил причины поражения в первом полуфинале ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Главный тренер "Тоттенхэма" Почеттино признался, что его подопечные создали мало моментов для взятия ворот "Аякса" (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Мы создали недостаточно моментов для взятия ворот. Доходили до чужих ворот, но стопроцентных возможностей забить не было. Так, было ощущение, что можем забить, но не хватало последнего паса или завершающего удара”, — отметил Почеттино.
Наставник разделил первую встречу на первые 30 минут в которых англичане провалились, и на следующий час — удачную игру для “шпор”.
“Очень жаль, что подарили сопернику гол. Первые 30 минут чувствовали колоссальные проблемы. Они действовали значительно энергичнее нас. Думаю, это и стало определяющим фактором. Во втором тайме мы прижали „Аякс“ к воротам. Наконец стали прессинговать должным образом. Второй тайм дает нам надежду перед ответным поединком”, — резюмировал коуч.
Заметим, что ответный матч пройдет в Амстердаме 8 мая.