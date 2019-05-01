Тренер "Тотенхема" перерахував причини поразки у першому півфіналі ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Головний тренер "Тотенхема" Маурісіо Почеттіно зізнався, що його підопічні створили замало моментів для взяття воріт "Аяксу" (0:1) у півфіналі Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Ми створили недостатньо моментів для взяття воріт. Доходили до чужих воріт, але стовідсоткових нагод забити не було. Так, було відчуття, що можемо забити, але не вистачало останнього пасу або завершального удару", - зазначив Почеттіно.
Наставник розділив першу зустріч на перші 30 хвилин в яких англійці провалилися, та на наступну годину – вдалу гру для "шпор".
"Дуже прикро, що подарували супернику гол. Перші 30 хвилин відчували колосальні проблеми. Вони діяли значно енергійніше за нас. Думаю, це і стало визначальним фактором. У другому таймі ми притиснули "Аякс" до воріт. Нарешті стали пресингувати належним чином. Другий тайм дає нам надію перед поєдинком у відповідь", - резюмував коуч.
Зауважимо, що матч-відповідь пройде в Амстердамі 8-го травня.