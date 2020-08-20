Тренер соперника сборной Украины по Евро-2020 возглавил "Барселону"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Наставник Рональд Куман продолжит карьеру во главе тренерского мостика каталонской "Барселоны". О достижении договоренности и заключения соглашения сказано на сайте "блаугранос" и заявлении Королевского футбольного союза Нидерландов, передает УНН.
Нидерландский специалист с 20-летним опытом работы тренера будет занимать должность наставника клуба до 30 июня 2022 года. Предыдущим наставником команды был Кике Сетьен.
Ранее Куман тренировал сборную Нидерландов, но разорвал контракт ради работы в каталонском клубе.
“Мы сожалеем об уходе Рональда, но уважаем его выбор. В своей работе на посту главного тренера национальной команды он достиг хороших результатов. Многие игроки достигли значительного прогресса и мы можем продолжать идти тем же путем”, — сообщается в официальном заявлении Королевского футбольного союза Нидерландов.
Отметим, что Куман тренировал Нидерланды, которые являются соперником Украины по Евро-2020, с 2018 года.
Как писал УНН, Нидерланды также потеряла специалиста по изучению соперников.