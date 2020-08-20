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Тренер суперника збірної України по Євро-2020 очолив "Барселону"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Наставник Рональд Куман продовжить кар'єру на чолі тренерського містка каталонської "Барселони". Про досягнення домовленості та заключення угоди сказано на сайті "блаугранос" та заяві Королівського футбольного союзу Нідерландів, передає УНН.

Нідерландський фахівець із 20-річним досвідом роботи тренера посідатиме посаду наставника клубу до 30 червня 2022 року. Попереднім наставником команди був Кіке Сетьєн.

Раніше Куман тренував збірну Нідерландів, але розірвав контракт заради роботи в каталонському клубі.

“Ми шкодуємо про відхід Рональда, але поважаємо його вибір. У своїй роботі на посаді головного тренера національної команди він досяг хороших результатів. Чимало гравців досягли значного прогресу і ми можемо продовжувати йти тим же шляхом”, — повідомляється в офіційній заяві Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Зазначимо, що Куман тренував Нідерланди, які є суперником України по Євро-2020, з 2018 року.

Як писав УНН, Нідерланди також втратила фахівця з вивчення суперників.

Українські Національні Новини

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