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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тренер ФК "Рома": нам нужно работать над характером

Киев • УНН

 • 11269 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Наставник римской “Ромы” Еусебиор Ди Франческо заявил, что несмотря на поражение от “Ливерпуля” 2:5, интрига в борьбе за финальную путевку Лиги чемпионов еще жива, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Тренер ФК "Рома": нам нужно работать над характером

“Не ожидал, что мы так много пропустим в начале второго тайма. Когда проигрываешь столько единоборств в центре поля, сложно повлиять на результат игры. Нам нужно работать над характером. Когда играешь на этом уровне, надо осознавать свои сильные стороны, а мы в середине игры не осознавали. Впрочем, интрига еще жива. Кто не верит, что нам по силам достичь цели на следующей неделе, пусть остается дома”, — подчеркнул Франческо.

О дубле Салаха: “он часто оказывался с Жезусом один на один. С таким нападением, как у „Ливерпуля“, это можно было предвидеть. Мы стали слишком часто проигрывать такие единоборства, а после первого гола перестали держать строй”.

Заметим, что “Ливерпуль” — лишь вторая команда, в которой два футболиста (Салах и Фирмино) забили в одном розыгрыше Лиге чемпионов десять или более голов. Ранее это удалось только Месси и Неймару в сезоне 2014/15.

Украинские Национальные Новости

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