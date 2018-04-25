Тренер ФК "Рома": нам нужно работать над характером

“Не ожидал, что мы так много пропустим в начале второго тайма. Когда проигрываешь столько единоборств в центре поля, сложно повлиять на результат игры. Нам нужно работать над характером. Когда играешь на этом уровне, надо осознавать свои сильные стороны, а мы в середине игры не осознавали. Впрочем, интрига еще жива. Кто не верит, что нам по силам достичь цели на следующей неделе, пусть остается дома”, — подчеркнул Франческо.

О дубле Салаха: “он часто оказывался с Жезусом один на один. С таким нападением, как у „Ливерпуля“, это можно было предвидеть. Мы стали слишком часто проигрывать такие единоборства, а после первого гола перестали держать строй”.

Заметим, что “Ливерпуль” — лишь вторая команда, в которой два футболиста (Салах и Фирмино) забили в одном розыгрыше Лиге чемпионов десять или более голов. Ранее это удалось только Месси и Неймару в сезоне 2014/15.