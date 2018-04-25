Тренер ФК "Рома": нам потрібно працювати над характером

“Не очікував, що ми так багато пропустимо на початку другого тайму. Коли програєш стільки єдиноборств в центрі поля, складно вплинути на результат гри. Нам потрібно працювати над характером. Коли граєш на цьому рівні, треба усвідомлювати свої сильні сторони, а ми в середині гри не усвідомлювали. Втім, інтрига ще жива. Хто не вірить, що нам під силу досягти мети на наступному тижні, нехай залишається вдома”, — наголосив Франческо.

Про дубль Салаха: “він часто опинявся з Жезусом один на один. З таким нападом, як у „Ліверпуля“, це можна було передбачити. Ми стали занадто часто програвати такі єдиноборства, а після першого гола перестали тримати лад”.

Зауважимо, що “Ліверпуль” — лише друга команда, у якої два футболіста (Салах і Фірміно) забили в одному розіграші Лізі чемпіонів десять або більше голів. Раніше це вдалося тільки Мессі і Неймару в сезоні 2014/15.