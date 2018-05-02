Тренер "Баварии" о матче с "Реалом": мы были лучшей командой на поле

“Конечно, мы очень разочарованы. Сегодня моя команда показала отличную игру. Я сказал команде, что в последние годы я не видел „Баварию“ такой, как сегодня на „Бернабеу“. Но как в первом матче, так и сейчас, мы раздавали подарки. На таком высоком уровне подобное нельзя допускать, а потом удивляться, что ушли с поля вторым победителем. Сегодня у нас было много моментов, но Навас стоял замечательно. Он был лучшим в составе „Реала“. Нам не хватало необходимой концентрации у ворот соперника. Возможно, потому что мы задали слишком высокий темп. В целом, с учетом игры в обоих матчах, мы были лучшей командой на поле. Мы заслуживали выход в финал”, — отметил рулевой представителя Бундеслиги.

Защитник Матс Хуммельс также разделил мнение Хайнкеса: “невероятно обидно. У нас было много моментов в штрафной „Реала“. Несколько раз там была настоящий пожар. Мы забили два мяча, но в итоге их оказалось слишком мало. „Реал“ не показал своего максимума, но допустил меньше грубых ошибок. В двух матчах мы подарили два гола. Тем не менее, в обоих матчах мы были лучше соперника, имели огромное количество моментов, но не использовали их”.

Как сообщал УНН, благодаря выигрышу в гостях 2:1 и ничьи дома 2:2 именно мадридский “Реал” будет выступать 26-го мая на НСК “Олимпийский” в решающей встрече Лиги чемпионов.