Тренер "Баварії" про матчі з "Реалом": ми були кращою командою на полі

“Звичайно, ми дуже розчаровані. Сьогодні моя команда показала чудову гру. Я сказав команді, що в останні роки я не бачив „Баварію“ такою, як сьогодні на „Бернабеу“. Але як у першому матчі, так і зараз, ми роздавали подарунки. На такому високому рівні подібне не можна допускати, а потім дивуватися, що пішли з поля другим переможцем. Сьогодні у нас було багато моментів, але Навас стояв чудово. Він був найкращим у складі „Реала“. Нам не вистачало необхідної концентрації біля воріт суперника. Можливо, тому що ми задали занадто високий темп. В цілому, з урахуванням гри в обох матчах, ми були кращою командою на полі. Ми заслуговували на вихід у фінал”, — зауважив рульовий представника Бундесліги.

Захисник Матс Хуммельс також розділив думку Хайнкеса: “неймовірно прикро. У нас було багато моментів у штрафному „Реала“. Кілька разів там була справжня пожежа. Ми забили два м’ячі, але в результаті їх виявилося занадто мало. „Реал“ не показав свого максимуму, але допустив менше грубих помилок. У двох матчах ми подарували два голи. Тим не менш, в обох матчах ми були кращими за суперника, мали величезну кількість моментів, але не використали їх”.

Як повідомляв УНН, завдяки виграшу в гостях 2:1 та нічиї вдома 2:2 саме мадридський “Реал” виступатиме 26-го травня на НСК “Олімпійський” у вирішальній зустрічі Ліги чемпіонів.