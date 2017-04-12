Майские праздники на Донбассе пройдут в "режиме прекращения огня" - ОБСЕ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76482 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110926 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169121 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124318 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121556 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115100 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106028 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159738 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Майские праздники на Донбассе пройдут в "режиме прекращения огня" - ОБСЕ

Майские праздники на Донбассе пройдут в "режиме прекращения огня" - ОБСЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОРЛО поддерживают свою приверженность выполнению договоренностей о полном прекращении огня. Об этом по итогам встречи заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает УНН.

"Накануне Пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОРЛО поддерживают свою приверженность решению от 29 марта 2017 о выполнении ранее принятых договоренностей о полном прекращении огня", - сообщил М.Сайдик.

Напомним, 12 апреля контактная группа по Донбассу обсудила отвод тяжелого вооружения.

Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдении режима прекращения огня накануне пасхальных праздников.

Украинские Национальные Новости

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