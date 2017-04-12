Майские праздники на Донбассе пройдут в "режиме прекращения огня" - ОБСЕ

"Накануне Пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОРЛО поддерживают свою приверженность решению от 29 марта 2017 о выполнении ранее принятых договоренностей о полном прекращении огня", - сообщил М.Сайдик.

Напомним, 12 апреля контактная группа по Донбассу обсудила отвод тяжелого вооружения.

Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдении режима прекращения огня накануне пасхальных праздников.