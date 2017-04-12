Майские праздники на Донбассе пройдут в "режиме прекращения огня" - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОРЛО поддерживают свою приверженность выполнению договоренностей о полном прекращении огня. Об этом по итогам встречи заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает УНН.
"Накануне Пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДО и ОРЛО поддерживают свою приверженность решению от 29 марта 2017 о выполнении ранее принятых договоренностей о полном прекращении огня", - сообщил М.Сайдик.
Напомним, 12 апреля контактная группа по Донбассу обсудила отвод тяжелого вооружения.
Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдении режима прекращения огня накануне пасхальных праздников.