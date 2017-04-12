Травневі свята на Донбасі пройдуть у "режимі припинення вогню" – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Тристороння контактна група та представники ОРДО та ОРЛО підтримують свою прихильність про виконання домовленостей про повне припинення вогню. Про це за підсумками зустрічі заявив спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдік, передає УНН.
“Напередодні Великодніх свят Тристороння контактна група та представники ОРДО та ОРЛО підтримують свою прихильність до рішення від 29 березня 2017 року про виконання раніше прийнятих домовленостей про повне припинення вогню”, — повідомив М.Сайдік.
Нагадаємо, 12 квітня контактна група щодо Донбасу обговорила відведення важкого озброєння.
Як повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, Тристороння контактна група під час засідання в Мінську повторно домовилася про повне дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят.